В Химках проходят работы по ямочному ремонту дворовых проездов

В Химках идут работы по ямочному ремонту во дворах. В списке адресов на данный момент дворовые территории в Старых, Новых Химках и в Сходне. Всего планируют отремонтировать более 39 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предварительно работы проведут по таким адресам:

1-й Дачный переулок, 11 — ул. Некрасова, 6;

ул. Мичурина, 24, 26, 28;

ул. Тюкова, 10, 12 — ул. Новая, 1

ул. Машинцева, 5;

ул. 9 Мая, 18А, 18Б — ул. Родионова, 13/18;

Куркинское шоссе, 6, 8;

ул. 8 Марта, 3 — ул. Бурденко, 8/5;

ул. Чкалова, 10/6;

ул. Аптечная, 5, 7 — ул. Кирова, 14;

ул. Кирова, 4, 6, 6А, 8 — ул. Московская, 1, 3;

ул. Кирова 5, 7, 9, 11;

ул. Московская, 18, 20/2 — ул. Первомайская, 4;

ул. 8 Марта, 1 — проспект Мира, 23;

ул. Московская, 22/1, 24,24 А — ул. Первомайская, 3/1;

ул. Чапаева, 5, 5А.

ул. Молодежная, 14/30 — ул. Строителей, 5,7;

Юбилейный проспект, дома 10, 14, 16, 18 и 24;

ул. 9 Мая, 12, 13 и 14 — ул. Дружбы, 5;

ул. 9 Мая, 2 — Юбилейный проспект, 12.

Работы планируют завершить до конца июля.

С начала сезона уже отремонтированы дворовые проезды на проспекте Мельникова, улице Родионова, Аптечной и Московской.

Работы ведут поэтапно: сначала производят снятие старого асфальта, в течение двух недель укладывают новое покрытие.

После снятия старого асфальта и устранения неровностей специалисты выполняют розлив вяжущих материалов для сцепления слоев, укладывают подстилающие и выравнивающие слои из щебня и завершают укладкой нового асфальтобетона.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.