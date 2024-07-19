В Химках приступили к ремонту дороги на улице Пролетарской

В Старых Химках стартовал ремонт дороги на улице Пролетарской. Это одна из центральных улиц микрорайона. Специалисты приведут в порядок более 8 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Пролетарской провели фрезеровку дорожного полотна, выполняют работы по проливке битума и укладке нового асфальта. На финальном этапе ремонта сотрудники коммунальных служб нанесут разметку.

Всего до конца года в Химках отремонтируют 7 автомобильных дорог общей протяженностью более 10 км. Площадь ремонта проезжей части составит 93 тыс. кв. метров.

Кроме того, в Химках на ежедневной основе ведут работы по ямочному ремонту. Всего в округе отремонтируют более 100 тыс. кв. м дорожного покрытия. В день коммунальные службы устраняют 150-200 ям. С начала года специалисты устранили более 14 тыс. ям.

В Химках завершают благоустройство народных троп. Всего в этом году ремонтные работы провели на 8 дорожках. Их обустраивают по единому стандарту — укладывают асфальт шириной 2 м и устанавливают бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов становятся комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.