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В Химках построят многоуровневый паркинг на 479 машино-мест

В городском округе Химки построят многоуровневый паркинг на 479 машино-мест. Площадь девятиэтажной автостоянки составит почти 13 тыс. кв. м. Начало строительства запланировано на III квартал 2025 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Архитектурный облик паркинга выражен абстрактным узором на фасадах из металлоконструкций. Объемный и пластичный рисунок напоминает птичье гнездо, так как состоит из множества хаотично пересекающихся линий — нерегулярной сетки из синих стальных ламелей.

Основу цветовой палитры составляют холодные тона: глухие участки первого этажа облицуют керамической плиткой серого цвета, стены на всех последующих уровнях — штукатуркой того же оттенка.

В экстерьере предусмотрены и цветовые акценты. Так, например, входы для посетителей выделены ярко-желтыми порталами, которые одновременно выполнят роль навигации и помогут сориентироваться водителям и пешеходам на территории. Кроме того, на кровле здания появится желтый акцентный элемент — масштабный рисунок в стиле хай-тек.

По проекту на территории многоуровневого паркинга проведут комплексное благоустройство с озеленением и высадкой деревьев, а также установят скамейки и уличные фонари.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.