В Химках отремонтировали свыше 3 тыс дефектов дорожного покрытия во дворах

Работы по ямочному ремонту в Химках ведутся практически круглогодично и во всех микрорайонах города. Всего в городском округе устранили более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В первую очередь, специалисты «Объединенного городского хозяйства» отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

На этой неделе работы по ямочному ремонту проводят на улице Совхозная в микрорайоне Левобережный и на улице Октябрьский тупик в Сходне. В Луневском поселении ямы будут устранять в деревнях Клушино, Веревское и Исаково. Также специалисты отремонтируют асфальт на улице Васильковое поле в Кутузовском.

Ежедневно специалисты «Объединенного городского хозяйства» устраняют 150-200 ям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.