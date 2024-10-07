В Химках отремонтировали 9 участков муниципальных и региональных дорог

В рамках ремонтного сезона дорожные службы отремонтировали 9 муниципальных и региональных участков дорог в Химках. Из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» покрытие заменили на 4 региональных участках, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники обновили 15 км покрытия, что позволило обеспечить комфортный проезд более 200 тыс. жителей Химок по городу, к малым населенным пунктам, медицинским, образовательным и спортивным учреждениям. Специалисты „Мосавтодора“ сейчас продолжают работы по нанесению разметки и укреплению обочин на региональных участках в округе», — рассказали в ведомстве.

На муниципальной сети отремонтировали 5 улиц в черте города Химки протяженностью более 9 км. Новое покрытие уложили на Вашутинском шоссе, где расположены промышленные предприятия и строительный рынок, на Молодежном проезде — рядом школа Флагман, медклиники и поликлиника № 4, на Юбилейном проспекте — здесь расположены межотраслевой техникум, детские сады № 6 и 40, лицей, стоматологическая поликлиника и библиотека, а также на ул. Пролетарской — рядом школа № 8 имени В. И. Матвеева, детский сад № 3, детская поликлиника № 2 и сквер Юбилейный и на ул. Панфилова — рядом школа № 27, детские сады № 51 и 54, медклиника.

Специалисты «Мосавтодора» в рамках нацпроекта уложили около 6 км нового дорожного полотна. Работы провели на транспортной развязке на пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 «Нева», а также на участке Международного шоссе, обеспечивающего подъезд к Шереметьево-2.

Для комфортного проезда жителей малых населенных пунктов специалисты заменили старое асфальтобетонное покрытие на двух участках дороги, соединяющей Рогачевское и Ленинградское шоссе: от остановки «Поярково» в деревне Поярково до остановки «Дачный поселок» и на центральной улице в д. Мышецкое от остановки «Магазин» до остановки «Круглое озеро».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.