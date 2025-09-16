сегодня в 17:01

В Химках из деревни Юрлово строят новый выезд

В Химках продолжаются работы по строительству нового выезда из деревни Юрлово. Как сообщил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин, строительная готовность объекта составляет около 67%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты уже приступили к устройству велодорожек и пешеходной зоны. Ведется строительство подстилающего слоя основания из песка и основания из щебня, а также установка бортового камня.

Параллельно на объекте продолжаются работы по возведению надземного пешеходного перехода, устройству дорожного полотна по основному ходу движения, монтажу систем освещения и установке шумозащитных экранов.

Новый выезд обеспечит соединение Пятницкого шоссе с его будущим дублером, что значительно улучшит транспортную доступность жилых районов, прилегающих к Пятницкому шоссе. Проект позволит организовать проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок.

Специалистами будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров, а также построена новая четырехполосная дорога протяженностью 1,5 километра от нового направления Пятницкого шоссе до существующего вдоль деревни Федоровка.

Открытие движения по новому выезду запланировано на конец 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.