В Химках до конца года завершат реконструкцию Пятницкого шоссе и его дублера

Реконструкцию Пятницкого шоссе и его дублера в городском округе Химки планируют завершить до конца текущего года, сообщает телеканал «Россия 1» .

К настоящему моменту специалисты завершили укладку асфальта. Сейчас ведется работа по установке шумозащитных экранов и ливневок, а также по обустройству тротуаров и велосипедных дорожек. Параллельно рабочие устанавливают дорожные знаки и опоры освещения.

Протяженность обновленного участка составляет 1,5 км. Он свяжет населенный пункт Юрлово с трассой. Это позволит местным жителям добираться до Москвы без пробок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну и, соответственно, в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

