сегодня в 18:01

В Химках 4 марта отремонтируют мост на проспекте Мира

Дорожные службы Химок 4 марта проведут ямочный ремонт на участке моста через железнодорожные пути в районе проспекта Мира. Накануне специалисты выполнили подсыпку асфальтобетонной крошкой для выравнивания покрытия и повышения безопасности проезда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На участке моста через железнодорожные пути в районе проспекта Мира приводят в порядок проблемный отрезок дороги. Работы организованы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить движение транспорта на время ремонта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.