В Хакасии повторно отремонтируют дорогу после недобросовестного подрядчика

Подрядчик в Хакасии не выполнил полный объем работ по улучшению автодороги

Работы по ремонту дороги, ведущей к аалу (традиционному поселению сельского типа) Чаптыков в Хакасии, встали из-за ненадлежащего выполнения обязательств со стороны подрядчика. Несмотря на четко прописанные в контракте условия, запланированные мероприятия по улучшению автодороги не были реализованы должным образом, сообщает АБН24 со ссылкой на республиканский Минтранс.

Сотрудники ведомства провели проверку и обнаружили, что подрядчик проигнорировал условия договора. В ходе переговоров ему было выдано предписание, также против него применили штрафные санкции.

27 июля контракт с ним будет расторгнут, а подрядную организацию внесут в список недобросовестных, указали в Минтрансе Хакасии.

Пресс-служба ведомства добавила, что выделенные на ремонт средства не были использованы по назначению. Теперь министерство отправит их на улучшение автодороги с помощью новых материалов.

Новый подрядчик приступит к работам уже в начале августа. Минтранс Хакасии будет строго контролировать ход выполнения ремонта для надлежащего обеспечения безопасности дорожного движения.