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В городском округе Щелково изменится схема движения маршрута № 587к «Монино (ВВА им. Гагарина) — Москва (м. Перово)», сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 10 сентября конечный остановочный пункт маршрута № 587к будет изменен. Автобусы продолжат следовать до Калининской ветки метрополитена, но только до станции «Новогиреево».

Также в ближайшее время на маршруте появится новый остановочный пункт «Новоград Монино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.