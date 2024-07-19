В ГАИ заставят представителей власти Кемерова ответить за кривые дороги
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Сотрудники Госавтоинспекции Кемерова с начала 2024 года составили 50 административных протоколов в отношении мэрии за ненадлежащее содержание дорог. Инспекторы регулярно проводят обследования улично-дорожной сети областного центра, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе проверок было выявлено множество нарушений требований безопасности дорожного движения. Среди них — выбоины, просадки и проломы асфальта.
Наиболее проблемными участками оказались Логовое шоссе и улица Нахимова в Кемерове.
По всем выявленным недостаткам ГАИ вынесет определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Также дорожные полицейские уже подготовили материалы по данной проблеме для подачи в прокуратуру областной столицы.