В ГАИ заставят представителей власти Кемерова ответить за кривые дороги

сегодня в 18:58

ГАИ Кемерова выявила многочисленные нарушения на дорогах со стороны мэрии

Сотрудники Госавтоинспекции Кемерова с начала 2024 года составили 50 административных протоколов в отношении мэрии за ненадлежащее содержание дорог. Инспекторы регулярно проводят обследования улично-дорожной сети областного центра, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверок было выявлено множество нарушений требований безопасности дорожного движения. Среди них — выбоины, просадки и проломы асфальта.

Наиболее проблемными участками оказались Логовое шоссе и улица Нахимова в Кемерове.

По всем выявленным недостаткам ГАИ вынесет определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Также дорожные полицейские уже подготовили материалы по данной проблеме для подачи в прокуратуру областной столицы.