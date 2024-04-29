В этом году в ТиНАО появится инфраструктура для 6 автобусных маршрутов
Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
В текущем году в ТиНАО в поселениях Десеновское, Внуковское, Щаповское и Новофедоровское расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Также специалисты сделают новые остановочные пункты. А в Щербинке запустят автобусы к МЦД и социальным объектам.
Планируется сделать тротуары, заменить покрытие уже существующих пешеходных путей. В ходе работ установят опоры контрастного освещения для безопасности горожан и фонари со светодиодными светильниками.
Светильники будут освещать улицу комфортным для человеческого глаза теплым белым светом и сократят потребление электроэнергии. Также специалисты обустроят новые наземные переходы, дополнительно озеленят территории.