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В этом году в ТиНАО появится инфраструктура для 6 автобусных маршрутов

В текущем году в ТиНАО в поселениях Десеновское, Внуковское, Щаповское и Новофедоровское расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Также специалисты сделают новые остановочные пункты. А в Щербинке запустят автобусы к МЦД и социальным объектам.

Планируется сделать тротуары, заменить покрытие уже существующих пешеходных путей. В ходе работ установят опоры контрастного освещения для безопасности горожан и фонари со светодиодными светильниками.

Светильники будут освещать улицу комфортным для человеческого глаза теплым белым светом и сократят потребление электроэнергии. Также специалисты обустроят новые наземные переходы, дополнительно озеленят территории.