В Электростали заменили остановочные пункты

Проект носил комплексный характер и включал полный демонтаж старых остановочных пунктов, которые пришли в негодность, а также установку новых, удобных и безопасных конструкций.

Всего в рамках программы было установлено 11 современных пунктов посадки и высадки пассажиров по следующим адресам: ул. Захарченко, д. 1 и д. 4; ул. Пушкина, д. 3 и д. 8; ул. Рабочая (вокзал); ул. Юбилейная, д. 1, д. 3, д. 7, д. 13, д. 19; ул. Советская, д. 26. Дополнительно на улице Пушкина выполнена замена тротуарного покрытия, что значительно повысило комфорт и безопасность передвижения пешеходов.

Каждый новый остановочный пункт был оборудован дополнительными дорожными знаками, облегчающими навигацию и повышающими безопасность дорожного движения.

Реализация проекта сделала использование общественного транспорта более удобным для жителей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.