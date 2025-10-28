В Электростали устранили около 600 кв м ям за неделю

Коммунальные службы Электростали продолжают активную работу по поддержанию чистоты и порядка на улично-дорожной сети и на общественных пространствах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За прошедшую неделю сотрудники МБУ «Благоустройство» уложили около 600 квадратных метров нового асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта. Для повышения уровня безопасности дорожного движения было установлено 35 новых дорожных знаков. После субботников и в рамках своей работы коммунальные службы собрали более 2 000 мешков листвы. Также за минувшую неделю вывезли 492 кубических метра несанкционированного мусора.

Важным направлением работы является и подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяется борьбе с гололедом. На данный момент заготовлено 100% песко-соляной смеси. Эта смесь будет активно применяться для обработки тротуаров, дворовых территорий и других общественных пространств, обеспечивая безопасность в период гололедицы.

Коммунальные службы на постоянной основе приводят в порядок улицы, общественные пространства и дворовые территории, убирают мусор и опавшую листву, а также моют дороги и тротуары. Ежедневная работа городских служб направлена на создание комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизни всех горожан Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.