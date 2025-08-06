В Электростали ремонтируют тротуар на улице Мира

Обновление пешеходной зоны — важный шаг в создании комфортной и безопасной городской среды для жителей. В городском округе Электросталь продолжаются работы по ремонту участка тротуара на улице Мира, расположенного от улицы Победы до Южного проспекта.

Специалисты подрядной организации уже выполнили значительный объем работ, предшествующих укладке нового асфальтового покрытия. В частности, был произведен демонтаж старого, изношенного покрытия тротуара. Также была проведена установка новых бордюрных камней и подготовлено основание под новое покрытие.

На данный момент подрядчик приступил к ключевому этапу — укладке нового асфальта.

Обновленный тротуар не только улучшит внешний вид улицы, но и сделает передвижение пешеходов более удобным и безопасным.

Работы планируется завершить к концу августа.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.