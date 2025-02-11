В Электростали провели беседы со школьниками о правилах дорожного движения

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Лиана Гаращук провела профилактическую беседу, на которой ознакомила школьников со статистикой ДТП с участием детей на территории городского округа Электросталь и отметила основные причины дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встречи сотрудник Госавтоинспекции рассказала учащимся, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, а также о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Лиана Владимировна отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Также инспектор обсудила с ребятами правила езды на велосипеде и напомнила об ответственности за вождение мопедов, мотоциклов несовершеннолетними.

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.