В Электростали положили асфальт в рамках ямочного ремонта
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В Электростали продолжаются плановые работы по поддержанию чистоты и порядка на улицах, общественных пространствах и во дворах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
За прошедшую неделю в городском округе уложили 1 000 квадратных метров асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта. Дорожные бригады работали оперативно, стараясь минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов.
Также за этот период сотрудники МБУ «Благоустройство» отремонтировали девять ливневых канализаций. Кроме того, специалисты продолжают наносить разметку на дорогах, обеспечивая безопасность дорожного движения.
На газонах и придомовых территориях регулярно проводится покос травы и санитарная опиловка деревьев, что улучшает внешний вид города.
Также за минувшую неделю вывезли 507 кубических метров несанкционированного мусора.
Ежедневная работа коммунальных служб направлена на создание комфортных условий жизни горожан и безопасности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.