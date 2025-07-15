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В Электростали положили асфальт в рамках ямочного ремонта

В Электростали продолжаются плановые работы по поддержанию чистоты и порядка на улицах, общественных пространствах и во дворах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За прошедшую неделю в городском округе уложили 1 000 квадратных метров асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта. Дорожные бригады работали оперативно, стараясь минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов.

Также за этот период сотрудники МБУ «Благоустройство» отремонтировали девять ливневых канализаций. Кроме того, специалисты продолжают наносить разметку на дорогах, обеспечивая безопасность дорожного движения.

На газонах и придомовых территориях регулярно проводится покос травы и санитарная опиловка деревьев, что улучшает внешний вид города.

Также за минувшую неделю вывезли 507 кубических метров несанкционированного мусора.

Ежедневная работа коммунальных служб направлена на создание комфортных условий жизни горожан и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.