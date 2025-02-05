В Электростали отремонтировано 270 квадратных метров ям за неделю

В Электростали продолжается ямочный ремонт дорог. За прошедшую неделю на территории городского округа было отремонтировано 270 кв. метров ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также сотрудники МБУ «Благоустройство» продолжают свою работу по выявлению и устранению дефектов и поломок на детских игровых площадках. Специалисты отремонтировали семь игровых элементов. Работы по санитарной обрезке деревьев на текущей неделе продолжаются на улице Николаева. Также продолжается уборка городских территорий и общественных пространств.

За прошедшую неделю в Электростали вывезли 267 куб. метров несанкционированного мусора. Главное управление региональной безопасности Московской области предоставит управляющим организациям, которые обслуживают дома, доступ к камерам безопасного региона для выявления лиц, сбрасывающих мусор в неположенных местах. Нарушителей будут идентифицировать и выписывать штрафы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.