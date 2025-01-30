В Электростали отремонтировали 273 кв метров ям в январе

В январе этого года в Электростали провели ямочный ремонт в объеме 273 кв. метра. Данные работы были выполнены на автодорогах, расположенных по улицам Мира, Ленина, Северной, Коммунистической, Загородному проезду, Железнодорожной, Жулябина, Красной, Корешкова, Спортивной и Радио. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ямочный ремонт осуществляла подрядная организация ООО «Дорсервис».

Кроме того, в качестве временной меры устранение аварийных ям производится с использованием холодного асфальта бригадой МУ «Благоустройство».

В городском округе также продолжаются работы по содержанию территорий. Сотрудники городских служб убирают смет на дорогах, проводят уборку на остановочных павильонах и общественных пространствах, выполняют опиловку деревьев, а также проводят ремонт элементов на детских игровых площадках во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.