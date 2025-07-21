В Электростали на ул Трудовой отремонтируют дорогу и тротуар

На Трудовой улице в Электростали проводятся масштабные ремонтные работы. Здесь планируется обновить асфальтовое покрытие тротуара, а также проезжей части, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время дорожные службы сосредоточены на ремонте тротуара, который является важной частью инфраструктуры улицы и играет ключевую роль в безопасности пешеходов. Работы проходят в несколько этапов. Подрядчик демонтировал старое покрытие, чтобы подготовить основу для укладки новых материалов. После чего приступил к устройству песчаного основания, укладки геотекстиля и устройству щебеночного основания, который обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость тротуара. Далее подрядчик уложит новое асфальтовое покрытие. Завершить ремонт тротуара планируется до 1 августа.

Кроме того, в ближайшее время планируется приступить к ремонту проезжей части улицы Трудовой. Этот этап работ позволит улучшить качество дорожного покрытия и обеспечить комфортное и безопасное передвижение для автомобильного транспорта.

Работы проходят в рамках текущего ремонта.

Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов призвал уделить внимание важности строительства муниципальных дорог. Он отметил, что в строительстве нужно опираться на современный подход к этому вопросу, так как это важно для жителей.

«Нужно очень серьезное внимание уделить не только нашим путепроводам, но и строительству дорог. Сегодня мы вышли на задачу, которую лично я слышу везде. Это муниципальная сеть дорог», — сказал Воробьев.

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