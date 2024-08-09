В Электрогорске завершается ремонт региональной дороги по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты «Мосавтодора» меняют более 2 км старого асфальтобетонного покрытия на одной из центральных улиц в городе Электрогорске Павлово-Посадского округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся на участке улицы Советской от лицея до пересечения с Горьковским шоссе. Для комфортного передвижения порядка 30 тыс. жителей города укладка нового покрытия выполнена с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. В дальнейшем специалисты укрепят обочины и нанесут разметку.

После ремонта путь до социально значимых мест станет удобнее: к детской поликлинике, больнице, школам, лицею, детским садам, церкви, молодежному центру, автостанции, железнодорожной станции «14 км», Морозовским прудам и памятнику ПАСМ-22, а также до Павловского Посада, Ногинска и Орехово-Зуева.

На муниципальной сети уже завершили ремонт 4 дорог. В черте города покрытие обновили на участке улицы Юго-Западной и на 3-й улице Невского. Также отремонтировали дорогу к СНТ «Нива» и в СНТ «Озерки».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.