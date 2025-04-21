В Екатеринбурге обсуждают ограничения скорости для электросамокатчиков

В качестве одной из мер предлагается установить лимит скорости для средств индивидуальной мобильности в 20 км/ч, а также запретить их использование в ночное время. Дополнительные ограничения планируется ввести в период майских праздников.

По словам Галакова, в городе скорость электросамокатов уже временно ограничена 20 км/ч для анализа аварийности и улучшения порядка движения на тротуарах. Результаты мониторинга будут оценены компаниями и властями до конца года, после чего будет принято решение о целесообразности сохранения этого ограничения на постоянной основе. Для контроля за соблюдением правил будут организованы совместные рейды с участием представителей администрации, ГИБДД и сервисов кикшеринга.

Начальник отдела организации дорожного движения Администрации Екатеринбурга также отметил, что ожидается снижение числа ДТП и жалоб граждан после введения ограничений.

Кроме того, разрабатывается предложение об ограничении использования средств индивидуальной мобильности в определенных зонах города, которое будет закреплено в нормативно-правовом акте, регулирующем движение транспорта во время подготовки и проведения парада 9 мая. В связи с репетициями на площади 1905 года с 30 апреля, в эти дни будет действовать запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности, заключил Галаков.