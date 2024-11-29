В Егорьевске проведен ремонт более 20 участков дорог в 2024 году

В Егорьевске завершились работы по капитальному ремонту дорожного хозяйства. В округе привели в порядок более 20 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое покрытие в этом году уложили на дороге от деревни Корниловская до поворота на Сортоиспытательную станцию, в деревнях Бормусово и Дмитровка, Низкое, Верейка, Алешино, Заболотье и других селах. Асфальт заменили и на некоторых городских улицах в Егорьевске — Новопесчаной, Лесной и других.

В будущем году в числе других будет приведена в порядок дорога на улице Зинаиды Самсоновой. По просьбам жителей, ее включили в адресный список дорог, которые подлежат капитальному ремонту.

«В список вошли 26 дорог, в том числе, и те, что выбрали жители во время голосования на портале «Добродел». Дороги будут отремонтированы как в городской черте, так в сельской местности», — отметил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Егорьевск Андрей Макеев.

В 2025 году будут отремонтированы дороги в Никиткино, на улицах Саввинская и Новоегорье в селе Саввино, в деревнях Мелентеево и Назарово и других населенных пунктах. В Егорьевске приведут в порядок покрытие на улице Гражданской и Восточном проезде, улицах Мамонтова и Корниловской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.