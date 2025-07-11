В Егорьевске пройдет профилактическое мероприятие «Автобус»

Профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований ПДД РФ водителями пассажирского транспорта.

Особое внимание уделяется соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобуса и профилактике нарушений ПДД при перевозке пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.