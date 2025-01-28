В Егорьевске продолжается уборку и ремонт дорог

Дорожные службы Егорьевска приступили к уборке смета с городских дорог. Они очищают дорожную сеть от мусора и остатков песко-соляной смеси, которой посыпали дороги от гололеда. Собранный смет сразу вывозят, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, специализированные организации выполняют работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. Специалисты «Мосавтодора» работают в деревне Михали, где приводят в порядок дорогу на Речной улице. Этот участок для ямочного ремонта выбран по обращениям пользователей портала «Добродел». Дорога была разбита большегрузным транспортом. Сначала при помощи специальной техники рабочие вырезают испорченный участок дороги и удаляют остатки старого асфальта. Затем заливают специальной асфальтобетонной смесью, предназначенной для проведения работ при низких температурах и повышенной влажности. Для контроля качества работ каждый участок оцифрован и фиксируется в специализированной системе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.