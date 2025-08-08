В Егорьевске приводят в порядок пешеходные переходы у школ и детсадов

В этом году в Егорьевске планируется оборудовать 40 пешеходных переходов рядом со школами и дошкольными образовательными организациями муниципалитета. Это на 25 больше, чем было обустроено в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа ведется в рамках подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года и для снижения травматизма на дорогах общего пользования Московской области.

Оборудование 40 пешеходных переходов в муниципальном округе Егорьевск включает установку мигающих светодиодных светофоров Т7, замену старых дорожных знаков «Дети» и «Пешеходный переход», восстановление перильных барьерных ограждений у входа в образовательное учреждение. Кроме того, чтобы водители снижали скорость при приближении к переходу, рядом монтируют искусственные дорожные неровности высотой 7 см.

Работы планируют завершить до начала сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.