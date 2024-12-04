В Егорьевске по просьбам жителей обустроили новые тротуары

В селе Саввино городского округа Егорьевск по просьбам жителей построили тротуар. Пешеходная коммуникация протяженностью порядка 2 тыс. погонных метров проходит через весь населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь у нас большой поток автотранспорта и ходить по обочине очень не безопасно — особенно сейчас, когда темнеет рано. Рады, что теперь есть и для нас «выделенная полоса», — отметил житель села Саввино Павел Федоров

За обустройство саввинцы голосовали на портале «Добродел». В программу строительства тротуаров включили также деревни Власовская (600 погонных метров) и Леоново (800 погонных метров). Теперь и там пешеходы могут чувствовать себя в безопасности. Работы по строительству пешеходных коммуникаций выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.