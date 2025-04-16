В Егорьевске отремонтируют 2 км дорожного покрытия

В Егорьевске приступили к ремонту регионального участка дороги на улице Владимирской. Масштабные работы стартовали на этой неделе. Рабочим предстоит заменить около 2-х км асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас специалисты путем холодного профилирования срезают и вывозят старый асфальт. В будущем его можно будет использовать для ямочного ремонта. На подготовку участка выделено 5 дней. Еще 5 — на саму укладку. Трудятся 15 человек и специализированная техника. Для упорядочивания движения автотранспорта на время ремонта на участке работают регулировщики.

Рабочие отмечают, что рассматривается возможность проведения укладки асфальта в ночное время, чтобы минимизировать заторы и неудобства для автомобилистов в часы пик.

В этом году в муниципальном округе отремонтируют и другие участки региональных дорог, в числе которых: Егорьевск-Станинская, М-5 «Урал» — Михали, Большое Гридино — Семеновская — Верейка и поселок Рязановский — Старый Спасс — Двойни — Алферово.

Кроме того, запланировано провести ремонт 24 муниципальных дорог. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.