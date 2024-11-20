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В Егорьевске обустраивают подъездные пути к новым ФАПам в 3 населенных пунктах

В этом году в Егорьевске отремонтировали 25 автомобильных дорог. Сейчас для удобства жителей строят три подъездных дороги к новым фельдшерско-акушерским пунктам на селе. Современные ФАПы по модульной технологии возводят в деревне Колычево, селах Лелечи и Починки. Здания здравпунктов строят в стороне от основных магистралей, поэтому дороги там необходимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сильно зависим от погодных условий. В Колычево практически завершили обустройство щебеночного покрытия. Ведется работа и в двух других локациях муниципалитета», — отметил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Егорьевск Андрей Макеев.

Новые здравпункты начнут принимать сельчан, а также жителей окрестных деревень, уже в начале следующего года. В каждом ФАПе предусмотрены кабинеты приема, процедурная, прививочный кабинет и смотровая.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.