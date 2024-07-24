В Егорьевск прибыло два новых автобуса

В Егорьевск прибыли два современных автобуса. Они не только изменились внешне, но и получили множество улучшений для удобства пассажиров, передает пресс-служба администрации городского округа.

Теперь в них находятся зарядки для мобильных устройств и новые терминалы для оплаты проезда. Помимо этого, автобусы имеют низкий уровень пола, мягкие сидения и оборудованы электронными автоинформаторами, которые позволят всегда знать, где едет автобус. Также в автобусах установлена система климат-контроля.

Новые автобусы сделают поездки более комфортными и безопасными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.