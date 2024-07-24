В Егорьевск прибыло два новых автобуса
Фото - © https://egoradmin.ru/article/v-egorevsk-pribyli-dva-sovremennyh-avtobusa-oni-ne-tolko-izmenilis-vneshne-no-i-poluchili-mnozhestvo-uluchshenij-dlya-udobstva-passazhirov-566151
В Егорьевск прибыли два современных автобуса. Они не только изменились внешне, но и получили множество улучшений для удобства пассажиров, передает пресс-служба администрации городского округа.
Теперь в них находятся зарядки для мобильных устройств и новые терминалы для оплаты проезда. Помимо этого, автобусы имеют низкий уровень пола, мягкие сидения и оборудованы электронными автоинформаторами, которые позволят всегда знать, где едет автобус. Также в автобусах установлена система климат-контроля.
Новые автобусы сделают поездки более комфортными и безопасными.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.
«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.
Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.