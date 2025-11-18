В двух округах Подмосковья устранили ямы и дефекты покрытия на дорогах

За неделю ямочный ремонт провели в г. о. Солнечногорске: в поселке городского типа Поварово, вблизи деревни Рахманово, а также в г. о. Химки: в деревнях Брехово, Пикино и в поселке Лунево.

Ежедневно в округах в среднем устраняют около 60 дефектов дорожного покрытия.

Ямочный ремонт проводится круглый год на дорогах во всех округах Подмосковья. В рамках зимнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси в соотвествии с температурным режимом.

В ведомстве отметили, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт продолжится, участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.