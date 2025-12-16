В двух округах Подмосковья на дорогах устранили около 200 ям

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали около 200 дефектов покрытия на региональных дорогах в Балашихе и Богородском округе за неделю, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, ямочный ремонт провели на участках дорог в Балашихе: в микрорайонах Купавна и Павлино, на Восточном шоссе и в деревне Черное, а в Богородском — в деревнях Булгаково, Кабаново и Пашуково.

В настоящее время ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья, в рамках зимнего содержания его проводят с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

В ведомстве отметили, что для контроля качества и эффективности проведенного ямочного ремонта работа оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.