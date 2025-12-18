В двух округах Подмосковья на дорогах устранили дефекты покрытия

Специалисты «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на региональных дорогах в Коломне и Луховицах. Всего ликвидировали более 200 дефектов покрыти, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За неделю работы провели на участках в деревнях Гришино и Апраксино, вблизи деревни Семеновское, в селах Пестриково и Акатьево г. о. Коломна, а также в деревне Кончаково, поселке совхоза Астапово и вблизи деревни Ларино м. о. Луховицы.

В ведомстве отметили, что ежедневно в округах в среднем устраняют порядка 30 дефектов дорожного покрытия.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.