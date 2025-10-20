В двух округах Подмосковья ликвидировали дефекты покрытия на дорогах

Так, специалисты «Мосавтодора» провели ремонт на дорогах Коломны — в деревнях Сычево, Щурово, Игнатьево, в селе Акатьево и между деревнями Колодкино и Борисовское, а в Луховицах — в поселке городского типа Белоомут.

Ежедневно в двух округах в среднем устраняют порядка 50 дефектов дорожного покрытия. В настоящее время ямочный ремонт продолжается не только в Коломне и Луховицах, но и во всех округах Подмосковья с применением горячей асфальтобетонной смеси.

В ведомстве напомнили, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.