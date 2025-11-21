сегодня в 03:25

В двух аэропортах России ввели временные ограничения

В аэропортах Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее средства противовоздушной обороны ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами.

