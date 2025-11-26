В Дубне возобновили ремонт тоннеля под Волгой

Определена новая подрядная организация для завершения капитального ремонта тоннеля под Волгой в Дубне. Глава наукограда Максим Тихомиров встретился с ее представителями и обсудил ход работ. Сейчас на объекте снова шумно — уже обустраиваются строительные городки как со стороны южного, так и северного порталов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проезд через тоннель под Волгой закрыли в 2019 году для проведения капитального ремонта. Но подрядная организация была объявлена банкротом. Сейчас судебный процесс с ней завершился, после этого и состоялись новые торги.

«ФГУП «Канал имени Москвы» заключен контракт с АО «Единые коммунальные системы». Этот подрядчик на канале уже работал, зарекомендовал себя с хорошей стороны, все выполнив качественно», — сообщил начальник Волжского района гидротехнических сооружений Сергей Антонов.

После укрепления бетонных сводов тоннеля, специалисты заасфальтируют дорожную часть и так называемые служебные тротуары.

«Вместе с коллегами из ФГБУ «Канал им. Москвы» будем следить за ходом работ», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Плановый срок окончания ремонта — ноябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно реагировать на чувствительные темы по обращениям жителей.