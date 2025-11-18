В Дубне стартовал международный шахматный фестиваль

Более 150 шахматистов из пяти стран принимают участие в международном турнире в Дубне. Соревнования проходят на площадке особой экономической зоны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований стали шахматисты из России, Казахстана, Таджикистана, Монголии и Молдовы. За шахматные доски сели как юные любители интеллектуального вида спорта, так и возрастные спортсмены.

«Это важный международный фестиваль, он позволяет нашим спортсменам бороться за нормы международного мастера, за международные звания. В целом, участие и проведение международного турнира в наше время особенно значимо, и то, что он проводится в Дубне — это показатели высокого уровня организации и проведения турнира», — приветствовал шахматистов многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

Почетными гостями церемонии открытия международного турнира, которая прошла 17 ноября, стали депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы Алла Полякова, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

«В этом году турниру присвоен статус международного фестиваля, На шахматном поле есть тактические и стратегические победы. То же самое в и бизнесе. Особая экономическая зона «Дубна» в этом году отмечает 20-летие. Основные компании, которые у нас размещены, это начинающие компании. Они тоже играют свою партию. Проводя эту параллель, конечно же, шахматы нам близки по духу, по идеологии. И нам очень приятно, что в турнире участвуют гости из других стран, разных регионов Российской Федерации и представители компаний-резидентов. Шахматы — это очень важно, они развивают мышление, настраивают на особый подход к жизни», — сказал Антон Афанасьев.

В программу фестиваля вошли несколько соревнований разных форматов: три блиц-турнира, турнир по быстрым шахматам и четыре турнира по классическим шахматам. Также в рамках мероприятия Сергей Карякин провел блиц-игру с одним из участников фестиваля.

Международный шахматный фестиваль проходит в Дубне с 12 по 21 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.