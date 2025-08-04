В Дубне сразу 4 дороги частного сектора подготовили к асфальтированию

Сразу четыре грунтовые дороги в частном секторе Левобережья в Дубне готовят к асфальтированию. Работы начались на Октябрьском проезде, улице Октябрьской, Школьном проезде и улице Безымянной. Подрядчик завершил подготовку участков, в том числе выполнил расклинцовку щебня. Следующий этап начнется, когда поступит асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Дубны регулярно выезжает на объекты, контролирует ход работ, общается с представителями подрядной организации.

«В прошлом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение сделать дороги в частном секторе. Если на основных городских улицах мы регулярно ремонтируем дороги, то средств на частный сектор, где надо капитально строить, не хватает. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал все 4 локации», — подчеркнул Максим Тихомиров.

Работы по строительству дорог в частном секторе Левобережья в Дубне начались в прошлом году, тогда из грунтовой в асфальтовую перевели улицу Калинина. Местные жители в Дубне говорят, что о такой дороге можно было только мечтать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.