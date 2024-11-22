В Дубне провели беседы по безопасности дорожного движения с пешеходами

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Дубна в рамках социального раунда «Засветись» пообщались с местными жителями на оживленных пешеходных переходах перед образовательными учреждениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юным участникам дорожного движения и их родителям рассказали о пользе и необходимости носить световозвращающие элементы. Госавтоинспекторы проинформировали, как правильно прикреплять аксессуары, чтобы быть максимально заметными на дорогах в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также объяснили, что так повышается видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили участникам дорожного движения тематические памятки и световозвращающие элементы, а также призвали быть осторожными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.