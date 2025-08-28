В Дубне пройдет триатлон «Николов Перевоз»

Для участия в триатлоне «Николов Перевоз», который пройдет в ближайшую субботу, в Дубну приедут спортсмены от 18 до 88 лет из 57 городов России и зарубежья. Почти все 500 слотов разобраны. Будет марафон, спринт и эстафета. Триатлеты сначала поплывут по Волге, потом поедут на велосипедах по тенистым улицам наукограда, последний отрезок дистанции будут преодолевать бегом по живописной Менделеевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Красивейшие пейзажи, достойный уровень организации и атмосфера научного городка делают уникальным триатлон в Дубне и каждый год привлекают спортсменов из разных уголков России и зарубежья.

Организаторы объявляют - готовность стартового городка 60 процентов. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил энергичное участие всех городских служб.

Уже установлены ограждения, информационные тумбы, будут развернуты шатры, где участники смогут переодеться, зарегистрироваться, перекусить. Ожидается несколько тысяч человек – спортсменов и болельщиков. Старты 30 августа с 11 часов на набережной Менделеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.