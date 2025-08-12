В Дубне приступили к ремонту тротуаров

Первыми в Дубне в этом году отремонтируют два участка тротуаров на улице Правды. Подрядчик уже провел демонтажные работы в Дубне. Старый асфальт снят, сейчас завершается установка бордюрного камня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Дубны проверил, как начался ремонт, пообщался с представителем подрядной организации. Тот заверил, что планирует закончить оба участка уже к концу следующей недели.

Всего же в Дубне в этом году по просьбам жителей приведут в порядок 13 тротуаров в разных частях города. Общая протяженность отремонтированного полотна в Дубне составит почти 1,5 километра. Так покрытие тротуаров поменяют на ул. Ленинградской, ул. Мещерякова (от Блохинцева до Векслера), ул Луговой, ул. Мичурина, на ул. Попова и др. Станет удобнее и комфортнее также на набережной в районе скейт-парка, а также от ротонды до КНС.

«Ежегодно мы берем в работу тротуары, о ремонте которых просят наши жители. Специалисты городской администрации также обследуют пешеходные дорожки в городе», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Также напомним, в этом году в Дубне обустроят три народных тропы по губернаторской программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.