В Дубне обустроили 13 проекционных пешеходных переходов

По 13 адресам в Дубне пешеходные переходы теперь дополнены проекционной подсветкой. В 2025 году переходы оснащали не только рядом с образовательными учреждениями, но и с учетом особенностей некоторых улиц Дубны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году при установке переходов учитывали также поток машин на улицах и особенности местности, так называемые «темные углы».

«Например, на улице Володарского достаточно темно из-за ширины дороги, поэтому там пешеходный переход подсвечивается за счет проекции. Такие переходы видно при любых погодных условиях», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

На улице Володарского было установлено два проекционных пешеходных перехода. Еще по два — на улицах Попова и 9 Мая. Также проекционные пешеходные переходы появились на улицах Векслера, Джелепова, Калинина, Энтузиастов, Строителей и Университетской, на проспекте Боголюбова.

Самый первый проекционный переход появился в Дубне в прошлом году у Хоровой школы мальчиков и юношей, позже добавили еще 9 по всему городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.