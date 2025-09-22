В Дубне капитально отремонтировали три участка дорог

В частном секторе Левобережье в Дубне за лето переведены из грунта в асфальт три участка дорог — Октябрьский проезд от ул. Калинина до Южной канавы, улица Октябрьская и Школьный проезд. Как отметил представитель подрядчика, капремонт выполнен в евроасфальте. Здесь также осталось выполнить благоустройство прилегающей территории, подсыпку участков по просьбам жителей и разметку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые дороги строим по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Три участка подходят к завершению, каждый этап ремонта проверяем. Отмечу, что это сложные участки, проблемные, где-то что-то переделываем, потому что работаем на качество. Эти дороги должны прослужить много лет нашим жителям», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

К Октябрьской улице примыкает Безымянная — это самый сложный участок. Большие работы требуется провести, только чтобы выровнять его. Также здесь запланировано строительство тротуара шириной 2 метра. Как отмечают представители администрации, контроль проводится на каждом этапе работ. Завершить строительство дороги подрядчик должен к концу октября. Напомним, в прошлом году была капитально отремонтирована дорога на ул. Калинина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.