В Дубне идут работы по подготовке капремонта на улице Калинина

В Дубне на улице Калинина идут активные работы по подготовке участка к строительству дороги. Подрядчик уже приступил к выполнению работ, дорога будет отремонтирована капитально. Об этом сообщает администрация округа.

В рамках народного голосования на портале «Добродел» дубненцы выбрали именно эту локацию. Очень долго говорилось о том, чтобы привести эту дорогу в порядок, так как сейчас она грунтовая, но ее необходимо перевести в асфальт. Это и будет сделано. От жителей часто поступали жалобы о том, что по этой дороге невозможно пройти в дождь. Было принято решение начать строительство именно в этом месте. К сентябрю этого года дорога будет готова и работы будут завершены.

Также будет обустроен тротуар для пешеходов для удобства и прогулок.

Работы проводятся на совесть. Главный ориентир делают на то, чтобы жителям было комфортно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.