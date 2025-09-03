В Дубне график движения автобуса скорректируют под школьное расписание

Депутат городского совета депутатов Екатерина Аратова проехалась вместе со школьниками, которые живут в поселке для многодетных семей в Дубне, на общественном транспорте, чтобы понять, успевают ли они на занятия. В августе по просьбам жителей рядом с поселком появилась остановка, а также отправился первый автобус маршрута № 13. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Автобус был полон, очень много детей, очень много родителей. По школам в Институтской части детки успели вовремя, а на Большой Волге пара учеников задержалась на несколько минут. В связи с этим мы плотно работаем с администрацией: они пообещали подвинуть расписание на 10 минут, чтобы дети спокойно успевали к первому уроку — это очень важно», — подчеркнула по итогам выезда Екатерина Аратова.

«В ближайшее время скорректируем расписание, чтобы жителям ближайших домов было удобнее пользоваться общественным транспортом, а также проведем уборку территории», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Новую остановку назвали «Поселок Аист». Рядом с ней обустроены пешеходные переходы и искусственные дорожные неровности, чтобы водители снижали скорость. Раньше детям, которые живут в поселке для многодетных семей, приходилось ходить пешком до остановок «ЗЖБИиДК», «Поселок Семейный» или «Ул. Александровка». Между ними почти 1 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.