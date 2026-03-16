В Дубае перекрыли трассу в аэропорт из-за пожара

Полиция эмирата Дубая в ОАЭ заявила, что перекрыла на время трассу и туннель по дороге в международный аэропорт Дубая из-за пожара, возникшего в топливном резервуаре, сообщает РИА Новости .

«Движение по трассе Airport Road и в туннеле Airport Tunnel временно перекрыто. Водителям рекомендуется использовать объездные пути», — говорится в сообщении полиции в соцсети X.

В районе международного аэропорта Дубая в результате инцидента с БПЛА загорелся резервуар с топливом. О пострадавших не сообщается.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал бить по израильским целям и странам, где есть американские военные базы.

