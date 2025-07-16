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В Домодедове завершается этап дорожных работ на участке Шахово — Гальчино — Сырьево

На участке Шахово — Гальчино — Сырьево завершается важный этап дорожных работ — фрезеровка, заключающаяся в снятии верхнего слоя асфальтового покрытия. В ближайшие дни начнется укладка нового асфальта, что существенно улучшит качество дорожного полотна.

Работы стартуют на первом участке, а их финалом станет нанесение разметки для повышения безопасности движения. В бригаде трудятся около 10 специалистов, которые нацелены завершить все работы до конца июля. В целом планируется отремонтировать примерно 3,5 километра дороги, что значительно облегчит транспортное сообщение и улучшит условия для водителей и пешеходов.

«Ожидаем, что обновленная дорога станет залогом комфорта и безопасности на этом важном маршруте» — администрация городского округа Домодедово.

Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.