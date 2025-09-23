сегодня в 11:58

В Домодедове в районе станции Белые Столбы идет работа по благоустройству

Работы по повышению безопасности пассажиров начались возле железнодорожной станции Белые Столбы городского округа Домодедово. В рамках данной инициативы установят железный забор длиной 15 метров непосредственно у станции, а также железобетонный забор протяженностью 60 метров вдоль железнодорожных путей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти меры направлены на предотвращение несанкционированного выхода на пути и платформу, что значительно повысит уровень безопасности для всех пользователей.

Только за этот год на территории городского округа Домодедово произошло восемь трагедий на железной дороге, что подчеркивает необходимость таких мероприятий.

В районе станции также продолжается работа по благоустройству. Вдоль ул. Ленина завершается обустройство перехватывающей парковки, а вдоль платформы устанавливается ограждение длиной 75 метров. Все эти усилия служат важным шагом к обеспечению безопасности пассажиров и исключению выхода людей на железнодорожные пути.

Всегда стоит помнить о важности соблюдения следующих правил:

Переходите железнодорожные пути только в специально оборудованных местах;

Всегда обращайте внимание на сигналы светофоров и звуковую сигнализацию;

Не ходите по путям и вдоль них;

Не перелезайте через ограждения;

Помните, что поезд невозможно остановить мгновенно, особенно на высоких скоростях.

Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.