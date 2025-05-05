В Домодедове планируют капитально отремонтировать автодороги к селам

В подмосковном Домодедове планируют капитально отремонтировать автодороги к сельским населенным пунктам. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Домодедово.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, расположенных в городском округе Домодедово», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, расположенных в г. о. Домодедово Московской области (д.Новлянское, от а/д «Новленское-Семивраги» до поворота на СНТ «Исток», СНТ «Родник-4», Колычевский а. о.; д. Яковлевское от деревни до поворота к СНТ «Родник» — и СНТ «Исток» Колычевский а/о; д. Яковлевское, от начала деревни до дома № 20)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать дороги общей протяженностью 3,17 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.