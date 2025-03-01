В Домодедове обустроят 6 «народных троп» до конца года

В этом году в Подмосковье обустроят 557 маршрутов «народных троп». Из них шесть троп будут в округе Домодедово, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Места для них были определены с учетом мнения жителей», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Асфальтированные дорожки появятся от дома № 97 по ул. Каширское шоссе до пешеходного перехода (55.424596, 37.773639; 55.424429, 37.774121). Также в деревне Гальчино обустроят дорожки от ул. Солнечная до КП Барыбино Восточное, 20Б (55.272845, 37.907207; 55.270903, 37.911332).

В мкр. Белые Столбы жители прошли от д. Меткино до ул. Станционная (55.335637, 37.836737; 55.335811, 37.846506). Появятся «народные тропы» на Кутузовском проспекте, дом №9 (55.424596, 37.773639; 55.424429, 37.774121).

В Домодедово также под обустройство троп попали дороги на улице Лунная, д. 25, д. 25к1, д. 25к2, д. 25к3 (участок 1) (55.419395, 37.758971; 55.419658, 37.760004) и (участок 2) (55.419093, 37.759186; 55.419534, 37.759604).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.